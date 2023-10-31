Накладные ягодицы популярного бренда развеселили покупателей

Популярный бренд Fashion Nova развеселил покупателей новой рекламой накладных ягодиц. Соответствующие видео и комментарии появились на официальной странице ретейлера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о корректирующем фигуру белье, которое выполнено в виде утягивающих велосипедок или шорт с мягкими вставками на бедрах и ягодицах. Согласно описанию на сайте марки, данная вещь создает идеальный силуэт «песочные часы». Стоимость предмета гардероба в зависимости от длины варьируется от 13 до 15 фунтов стерлингов (от 1452 до 1676 рублей).

«Расстанься со своим пластическим хирургом», — гласит подпись к промо, которое рассмешило комментаторов. «А что будет, когда придется снимать платье?», «Представляю, как удивится парень, который потрогает эти "ягодицы"», «Просто интересно, что произойдет, когда вас увидят в этой вещи», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В феврале коммерческий директор Юлия Блынская назвала причины высокого спроса на накладные части тела у россиянок. По словам эксперта, появление тренда на искусственные ягодицы и грудь связано с ростом цен на услуги пластической хирургии.