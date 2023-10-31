Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:17, 1 ноября 2023Ценности

Накладные ягодицы популярного бренда развеселили покупателей

Кадр: @fashionnova

Популярный бренд Fashion Nova развеселил покупателей новой рекламой накладных ягодиц. Соответствующие видео и комментарии появились на официальной странице ретейлера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о корректирующем фигуру белье, которое выполнено в виде утягивающих велосипедок или шорт с мягкими вставками на бедрах и ягодицах. Согласно описанию на сайте марки, данная вещь создает идеальный силуэт «песочные часы». Стоимость предмета гардероба в зависимости от длины варьируется от 13 до 15 фунтов стерлингов (от 1452 до 1676 рублей).

Материалы по теме:
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020

«Расстанься со своим пластическим хирургом», — гласит подпись к промо, которое рассмешило комментаторов. «А что будет, когда придется снимать платье?», «Представляю, как удивится парень, который потрогает эти "ягодицы"», «Просто интересно, что произойдет, когда вас увидят в этой вещи», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В феврале коммерческий директор Юлия Блынская назвала причины высокого спроса на накладные части тела у россиянок. По словам эксперта, появление тренда на искусственные ягодицы и грудь связано с ростом цен на услуги пластической хирургии.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      Ученые рассказали о роли сахара в рационе человека

      Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

      В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

      Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

      Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

      Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

      Названы лучшие детские поликлиники Москвы

      В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Стало известно о смерти бывшего бас-гитариста группы «Браво»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости