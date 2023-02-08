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15:46, 8 февраля 2023Ценности

Названа причина высокого спроса на накладные ягодицы у россиянок

Агентство TexTerra: спрос на накладные ягодицы связан с высокими ценами на пластику

Фото: unsplash

Коммерческий директор Юлия Блынская и главный редактор отдела контент-маркетинга Росса Бланк агентства интернет-маркетинга TexTerra назвали причины высокого спроса на накладные части тела у россиянок. Соответствующие комментарии публикует Ura.ru.

По словам экспертов, появление тренда на искусственные ягодицы и грудь связано с ростом цен на услуги пластической хирургии. «Здесь повлияла ситуация на рынке с имплантами, так как все они — импортного производства. Накладные грудь и попа в данном случае выступают взаимозаменяемыми товарами. Поэтому вполне логично, что интерес к более дешевым аналогам вырос», — объяснила Блынская.

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Помимо этого, Бланк добавила, что востребованность упомянутых товаров связана в том числе с их безопасностью для здоровья. «Глютеопластика, операция по изменению формы и размера ягодиц, в Москве обойдется в 150 тысяч рублей и более, а накладка — в две тысячи. Судя по статистике, спрос на такие грудь и бедра растет ближе к зиме, потому что в это время года скрыть накладки гораздо легче, чем летом», — рассказала она.

По данным аналитического сервиса маркетплейсов Moneyplace, продажи искусственных бедер с декабря 2022 года по январь 2023 года на сайте онлайн-магазина Wildberries увеличились на 109 процентов, а на грудь с апреля 2022 года по январь текущего года — на 255 процентов. При этом сообщается, что на маркетплейсе Ozon за тот же период спрос поднялся на 975 процентов.

В январе российский пластический хирург Антон Выходцев раскрыл виды пластики, которые нуждаются в регулярной коррекции. В список таких операций, по словам специалиста, входит блефаропластика. Помимо этого, хирург назвал подтяжку лица и липосакцию процедурами, которые требуют коррекции в будущем.

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Екатерина Ештокина
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