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09:31, 31 октября 2023Силовые структуры

Напавшего с шуруповертом на сотрудницу психбольницы россиянина задержали

В Новосибирске поймали пациента психбольницы, напавшего на медработницу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Новосибирске правоохранители задержали 36-летнего пациента психиатрической больницы, который напал с шуруповертом на одну из сотрудниц и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, мужчина скрывался почти пять дней.

С помощью шуруповерта он пытался задушить медицинскую работницу в подсобке больницы, а затем убежал. Пострадавшую доставили в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Причиной нападения стал отказ потерпевшей дать фигуранту позвонить.

Возбуждено дело по статье о покушении.

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      Екатерина Кашурникова
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