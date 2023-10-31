Напавшего с шуруповертом на сотрудницу психбольницы россиянина задержали

В Новосибирске поймали пациента психбольницы, напавшего на медработницу

В Новосибирске правоохранители задержали 36-летнего пациента психиатрической больницы, который напал с шуруповертом на одну из сотрудниц и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, мужчина скрывался почти пять дней.

С помощью шуруповерта он пытался задушить медицинскую работницу в подсобке больницы, а затем убежал. Пострадавшую доставили в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Причиной нападения стал отказ потерпевшей дать фигуранту позвонить.

Возбуждено дело по статье о покушении.