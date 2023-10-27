Россиянин сбежал из психбольницы после нападения с шуруповертом на сотрудницу

Пациент новосибирской психбольницы напал с шуруповертом на медработницу и сбежал

В Новосибирске пациент психиатрической больницы напал с шуруповертом на одну из сотрудниц и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Предварительно установлено, что сбежавшим пациентом оказался 36-летний житель Черепаново Новосибирской области. С помощью шуруповерта он пытался задушить медицинскую работницу в подсобке больницы, а затем убежал. Пострадавшую доставили в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Нападавшего ищут.

Ранее в Санкт-Петербурге отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из машины скорой помощи.