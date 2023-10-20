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17:11, 20 октября 2023Силовые структуры

Отправленный на принудительное лечение россиянин сбежал из скорой

В Петербурге из скорой сбежал рецидивист, отправленный на принудительное лечение

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге разыскивают рецидивиста, сбежавшего из скорой, сообщает «Фонтанка».

Мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, однако на углу улиц Коллонтай и Бадаева он смог вырваться и убежать от врачей. По предварительным данным, мужчина был осужден за разбой, он также имеет судимости за кражи и оборот наркотиков.

Беглец одет в синюю клетчатую пижаму и резиновые ботинки, на руке у него есть татуировка в виде штрихкода.

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      Илона Палей
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