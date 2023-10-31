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18:24, 31 октября 2023Забота о себе

Назван правильный способ остановки носового кровотечения

Терапевт Видяскин: для остановки кровотечения из носа нужен холодный компресс

Фото: Velizar Ivanov / Unsplash

Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно обеспечить сужение кровеносных сосудов и предовратить стекание крови в горло, рассказал терапевт Игорь Видяскин. Правильный способ сделать это он назвал в беседе с NEWS.ru.

Он порекомендовал наложить холодный компресс на область переносицы и заднюю поверхность шеи, использовав для этого тканевую салфетку, смоченную в ледяной воде, или лед, завернутый в ткань. «Холод поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить интенсивность кровотечения. Или сядьте прямо, наклоните голову немного вперед. С целью предотвращения стекания крови в горло, возникновения тошноты и рвоты не следует ложиться на спину или запрокидывать голову назад», — объяснил Видяскин, посоветовав при этом дышать глубоко через рот.

Указательным и большим пальцами, продолжил Видяскин, нужно сдавить мягкие ткани носа, но не костную ткань, и задержаться в этом положении на 5-10 минут, не разжимая нос. Это необходимо, чтобы дать крови свернуться и остановить кровотечение. Кроме того, терапевт предложил установить в ноздри марлевые тампоны, пропитанные трехпроцентным раствором перекиси водорода. «С целью предотвращения возобновления кровотечения в течение нескольких часов не рекомендуется предпринимать попыток очищения носа, чрезмерного высмаркивания, пить горячие напитки», — добавил Видяскин.

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Если кровотечение не прекращается дольше 20 минут или усиливается, предупредил Видяскин, необходимо обратиться за медицинской помощью, а если кровотечения случаются регулярно — пройти обследование.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян назвал правильный способ использования зубной нити. По словам врача, для одной чистки потребуется отрезок зубной нити длиной примерно 40-50 сантиметров.

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      Александра Лисица
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