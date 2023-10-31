Среда обитания
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14:57, 31 октября 2023Среда обитания

Названы дешевые способы спасти жилье от плесени

Эксперт Лялина: удалить застарелую плесени поможет уксус с содой

Фото: Hj03064 / Wikimedia

Удалить застарелую плесень в доме или квартире поможет уксус с содой. Дешевый и простой способ спасти жилье от грибов назвала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает Life.

По словам эксперта, в борьбе с плесенью хорошо помогает хлор, однако есть более экологичные методы, в том числе смесь из уксуса и соды. Ее нужно нанести на покрытый плесенью участок и подождать некоторое время, а после помыть и высушить поверхность.

«Таким же образом используется обычная перекись водорода. Отлично против плесени работают эфирные масла», — добавила Лялина. Она подчеркнула, что лучше использовать натуральные концентрированные эфирные масла, а не аптечные серии. Хорошим выбором станет масло лимона. Эфира розмарина и тимьяна удалят споры в воздухе, а шалфей и бергамот сработают как антисептики.

Ранее россиянам посоветовали установить в ванной комнате хорошую вытяжку, чтобы избежать появления плесени и запаха гнили.

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      Александра Качан
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