Стало известно отношение россиян к пирсингу

SOKOLOV: 58 % россиян отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование, в ходе которого выяснил отношение россиян к пирсингу. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, стало известно, что большинство россиян — 58 процентов — отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества человека. В то же время 22 процента респондентов заявили, что могут дать негативную оценку людям с подобными украшениями. Например, посчитать их психологически нестабильными и опасными.

При этом 25 процентов опрошенных, у которых есть пирсинг, указали, что сталкивались с насмешками коллег из-за данной особенности внешности. Также 17 процентов не смогли получить из-за проколов премию или повышение, а 13 процентов — лишились работы.

Кроме того, результаты исследования показали, что 31 процент россиян считают указанную бодимодификацию экспериментом, для 27 процентов — это способ подчеркнуть свой индивидуальный стиль, а 25 процентов назвали пирсинг модным трендом.

Что касается материалов для украшений, то респонденты предпочли золото, стерлинговое серебро и хирургическую сталь — 42, 39 и 29 процентов соответственно. Самыми популярными камнями оказались фианиты (37 процентов), бриллианты (24 процента) и изумруды (20 процентов).

В сентябре SOKOLOV также назвал города России с наибольшим числом любителей бриллиантов. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, а второе и третье места в списке заняли Саратов и Ростов-на-Дону.