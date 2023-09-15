Названы города России с наибольшим числом любителей бриллиантов

SOKOLOV: петербуржцы стали первыми по тратам на бриллианты в стране

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование, в ходе которого назвал города России с наибольшим числом любителей бриллиантов. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

По результатам анализа выяснилось, что рейтинг возглавил Санкт-Петербург, в котором с января по сентябрь 2023 года доля продаж украшений с упомянутым камнем достигла 8,7 процента от всех покупок. При этом средний чек в городе достиг 19 250 рублей. Таким образом, петербуржцы стали первыми и по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами в стране.

Второе и третье места в списке заняли Саратов и Ростов-на-Дону с долями 8,6 и 7,8 процента соответственно. Пятерку городов-лидеров, жители которых предпочитали приобретать упомянутые драгоценности, дополнили Москва и Ярославль (по 7,5 процента продаж).

Отмечается, что наименьшей популярностью изделия с камнем пользуются в Омске, где такие украшения покупали лишь в 5,2 процента случаев, и в Новосибирске (5,6 процента). При этом Тюмень (5,7), Пермь (5,8) и Иркутск (6,2) оказались на последующих строчках.

Кроме того, сообщается, что Ростов-на-Дону занял второе место по тратам на бриллиантовые изделия, где средняя стоимость покупки составила 18 291 рубль. Затем последовали Москва (17 676 рублей), Екатеринбург (16 878 рублей) и Краснодар (16 780 рублей). В свою очередь, в Омске средний чек оказался наименьшим в стране (9733 рублей).

Самыми популярными украшениями с драгоценными камнями у россиян оказались золотое кольцо, подвеска и серьги. Известно, что наиболее дорогой покупкой стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей, которое приобрели в Москве.

Ранее россияне раскрыли поднимающие им настроение покупки. В исследовании приняли участие 10 тысяч жителей страны. Среди них почти половина опрошенных заявили, что радуют себя лакомствами и деликатесами, а также одеждой и обувью. При этом 31 процент респондентов признались, что любят выбирать товары для дома и предметы быта.