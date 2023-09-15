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10:19, 15 сентября 2023Ценности

Россияне раскрыли поднимающие им настроение покупки

«Авито»: россияне поднимают себе настроение лакомствами, деликатесами и одеждой

Фото: John Schnobrich / Unspalsh

Аналитики онлайн-платформы объявлений «Авито» провели опрос, в ходе которого россияне раскрыли покупки, поднимающие им настроение. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

В исследовании приняли участие 10 тысяч жителей страны. Среди них почти половина опрошенных заявили, что радуют себя лакомствами и деликатесами, а также одеждой и обувью. При этом 31 процент респондентов признались, что любят выбирать товары для дома и предметы быта. Кроме того, в список любимых россиянами товаров также вошли косметика, средства для красоты (27 процентов) и электроника (24 процента).

Среди прочего, мужчины подчеркнули, что им положительные эмоции чаще приносят гаджеты и бытовая техника, за которые проголосовали 41 и 24 процента соответственно. Вдобавок представители мужского пола отметили коллекционирование.

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Помимо этого, участники опроса уточнили, что нередко радуют себя необычными покупками. Выяснилось, что россияне приобретали ходули, настольный поющий фонтан, учебник древнекитайского, меч и сюрикэны (японское метательное оружие скрытого ношения — прим. «Ленты.ру»). Часть респондентов своим самым необычным приобретением назвали акции. В свою очередь, некоторые жители страны дарили себе абонемент в парк аттракционов, ящик мороженого, 12 литров энергетиков и маталлоискатель.

Отмечается, что средний чек спонтанной покупки выше у мужчин, поскольку им чаще оказались свойственны покупки стоимостью более пяти тысяч рублей. В свою очередь, максимальная цена незапланированного приобретения у более юных опрошенных больше, чем у зрелых. По словам представителей 18-24 лет (7 процентов), они тратили таким образом от 50 до 100 тысяч рублей. При этом большинство россиян (47 процентов) не переступали в спонтанных подарках границы в пять тысяч рублей.

В июле аналитики платформы «Авито» раскрыли самые популярные товары со скидками у россиян. Так, выяснилось, что 59 процентов россиян следят за снижением цен в категории продовольственных товаров, а также одежды и обуви. При этом 46 процентов ждут скидок на технику и электронику.

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    Екатерина Ештокина
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