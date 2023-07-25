Раскрыты самые популярные товары со скидками у россиян

«Авито»: 59 процентов россиян следят за скидками в категории продовольственных товаров

Аналитики платформы «Авито» раскрыли самые популярные товары со скидками у россиян. Соответствующий релиз с результатами исследования поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

В онлайн-опросе приняли участие десять тысяч жителей страны старше 18 лет. Так, выяснилось, что 59 процентов россиян следят за снижением цен в категории продовольственных товаров, а также одежды и обуви. При этом 46 процентов ждут скидок на технику и электронику. Однако, оказалось, что меньше всего респонденты готовы ждать акции на выгодные предложения в ресторанах (11 процентов), образовательные программы и занятия спортом.

В то же время 86 процентов опрошенных заявили, что скидка является важной мотивацией для совершения покупки. В свою очередь, 74 процента отметили, что не против отложить желаемые товары в сторону и дождаться выгодного предложения.

Также результаты опроса показали, что для большинства мужчин достаточно скидки в 11–30 процентов, чтобы приобрести желаемый продукт. В то же время женщинам нужна мотивация существеннее, а именно в размере в 31–50 процентов. Оказалось, что россиянки чаще отслеживают акции на продукты питания, одежду, обувь, товары для детей, мебель, предметы интерьера, а также на медицинские и бьюти-услуги.

В июне аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и агентство A2:Research провели исследование, в ходе которого раскрыли сумму трат россиян на подарки для себя. По итогам проведенного опроса выяснилось, что 75 процентов жителей страны регулярно тратятся на приятные покупки. При этом 44 процента из них радуют себя несколько раз в год, 19 процентов опрошенных делают подарки себе один раз в год, 12 — несколько раз в месяц, а 8 — каждую неделю.