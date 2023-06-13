Россияне раскрыли сумму трат на подарки для себя

SOKOLOV и A2:Research: россияне тратят от пяти до 20 тысяч рублей на подарки для себя

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и агентство A2:Research провели исследование, в ходе которого раскрыли сумму трат россиян на подарки для себя. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 13 июня.

По итогам проведенного опроса выяснилось, что 75 процентов жителей страны регулярно тратятся на приятные покупки. При этом 44 процента из них радуют себя несколько раз в год, 19 процентов опрошенных делают подарки себе один раз в год, 12 — несколько раз в месяц, а 8 — каждую неделю.

Средним ценовым диапазоном на подарок для себя россияне назвали сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Кроме того, 62 процента исследуемых признались, что для других готовы потратить большие суммы.

Отмечается, что самым популярным презентом для респондентов стала одежда (52 процента). Кроме того, участники опроса часто выбирают ювелирные украшения (47 процентов), походы в спа, массажные салоны и путешествия (33 процента) предметы для любимого хобби (27 процентов). Также стало известно, что некоторые предпочитают дарить себе предметы роскоши (6 процентов) или книги (5 процентов).

Помимо этого, самым желанным подарком для себя опрошенные назвали автомобиль (18 процентов), квартиру (17 процентов), дом, ноутбук или компьютер (16 процентов). В свою очередь наименьшее количество респондентов хотели бы получить продолжительный отпуск или переезд в другой город (4 и 3 процента соответственно).

В заключение жители страны заявили, что покупку для себя считают наградой за хорошо проделанную работу, способом мотивации делать что-либо лучше или борьбой с плохим настроением.

Ранее были названы города России с самыми щедрыми на подарки мужчинами. Выяснилось, что в апреле и мае текущего года чаще всего женщинам покупали украшения представители мужского пола из Краснодарского края (285 процентов), Ростова-на-Дону (274 процента), Саратова (216 процентов), Казани (215 процентов) и Воронежа (198 процентов).