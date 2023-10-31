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18:29, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» ответила на слухи о своей пропаже

Клара Новикова заявила, что слухи о ее пропаже распространяют завистники
Клара Новикова

Клара Новикова. Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российская артистка эстрады и звезда юмористического шоу «Аншлаг» Клара Новикова ответила на слухи о своей пропаже из публичного поля. В интервью MK.RU она заверила, что по-прежнему ездит на гастроли и дает сольные концерты.

Артистка заявила, что слухи об ее исчезновении распространяют завистники. Кроме того, она отметила, что такие предположения публикуют в интернете, где люди «пишут что угодно, не щадя никого».

Новикова пояснила, что в последнее время попросту не появляется там, где ее привыкли видеть. «Юмористических программ сейчас нет. Поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях», — рассказала она. Звезда «Аншлага» также добавила, что встречается с друзьями и участвует в квартирниках.

О том, что Новикова в последние годы исчезла из публичного поля, сообщал ряд медиа. Некоторые издания, рассказывая о появлениях артистки на публике, также называли ее затворницей.

Ранее Новикова дала оценку юмористическим шоу Comedy Woman и «Женский стендап». Она описала звезд Comedy Woman словами «чудные девки, очень органичные». Артистка также заявила, что смотрит «Женский стендап», и призналась, что иногда хочет выключить программу из-за шуток о сексе.

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      Маргарита Щигарева
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