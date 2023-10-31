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11:01, 31 октября 2023Мир

Нетаньяху убеждал ЕС надавить на Египет для приема палестинских беженцев из Газы

FT: Нетаньяху убеждал ЕС надавить на Египет для приема беженцев из сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы страна согласилась принять палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Нетаньяху твердо настаивал на том, что решение заключается в принятии египтянами жителей Газы, по крайней мере на время конфликта. Но мы не восприняли это всерьез, потому что позиция Египта всегда была очень четкой — они просто не сделают этого», — констатировал дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Как сообщает издание, израильский лидер выдвинул это предложение во время встреч на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 октября. Однако Франция, Германия и Великобритания отвергли его как нереалистичное, так как Каир ясно дал понять, что готов только пропустить в Газу гуманитарную помощь, но не принять людей без двойного гражданства. В свою очередь, другой европейский дипломат считает, что если ЕС сильнее надавит на Египет, то позиция страны может измениться.

Ранее Нетаньяху объяснил необходимость для арабского мира победы Израиля над радикальным палестинским движением ХАМАС. По его словам, в ином случае весь Ближний Восток окажется в проигрыше, но для победы нужно время и терпение.

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      Дарья Балацкая
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