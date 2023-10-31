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03:01, 31 октября 2023Мир

Нетаньяху объяснил необходимость победы Израиля над ХАМАС для арабского мира

Нетаньяху заявил, что арабский мир проиграет, если Израиль не победит ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил необходимость победы еврейского государства над палестинской радикальной группировкой ХАМАС. По его словам, в ином случае весь арабский мир окажется в проигрыше, сообщает ТАСС.

Он отметил, что для того, чтобы победить, Израиль нуждается в терпении и времени, которые он получит, заручившись политической поддержкой. Нетаньяху рассказал, что ежедневно контактирует с американским президентом Джо Байденом и его коллегами, донося до них мысль о том, как важна победа над ХАМАС.

«Если ХАМАС не будет побежден, победит ось зла, а если победит ось зла, свободный мир проиграет. Проиграет и западный мир, и весь арабский мир, возникнет огромная угроза человечеству», — заявил израильский премьер.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини рассказал, что порядка 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети.

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      Марина Совина
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