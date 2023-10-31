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01:20, 31 октября 2023Мир

В США назвали новые регионы России русскоговорящими

Рамасвами: жители новых регионов России не считают себя частью Украины
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Steve Marcus / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами прокомментировал ситуацию в новых регионах России, присоединившихся к стране в 2022 году. Видео его выступления опубликовано в социальной сети Х.

Рамасвами назвал новые регионы России русскоговорящими и подчеркнул, что их жители не считают себя частью Украины.

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«Большинство живущих там людей даже не считают себя частью Украины, и у этих регионов не было представителей в украинском парламенте на протяжении большей части десятилетия», — отметил он.

По мнению политика, американцы оказались в «ловушке», поскольку забыли про запрет 11 оппозиционных партий на Украине. Власти Киева также консолидировали все СМИ в стране в единую структуру и стали вести враждебную политику против христиан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обещал больше новых регионов в составе России. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами»,

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      Марина Совина
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