Зампред Совбеза Медведев пообещал больше новых регионов в составе России

Новых регионов в составе России будет больше. С таким обещанием в своем Telegram-канале выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами», — написал он по случаю празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября.

Политик отметил, что год назад на референдумах жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей «приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством».

«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — подчеркнул Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что перед вводом российских войск в Грузию 8 августа 2008 года в руководстве страны никаких специальных консультаций не велось. По словам политика, который на тот момент был президентом, не было альтернативы военному ответу на действия Грузии, которая напала на Южную Осетию.