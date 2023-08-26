Медведев заявил об отсутствии альтернативы военному ответу Грузии в 2008 году

Медведев: консультаций перед вводом войск в Грузию 8 августа 2008 года не было

Никаких специальных консультаций в руководстве России перед вводом войск в Грузию 8 августа 2008 года не было. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам политика, который на тот момент был президентом России, не было альтернативы военному ответу на действия Грузии, которая напала на Южную Осетию.

«Если говорить о том, кто отговаривал — этот вопрос не стоял. Потому что между нападением, которое предприняла грузинская сторона, и принятием мною решения как верховным главнокомандующим прошло буквально несколько часов. И никаких специальных консультаций на эту тему не проводилось», — сказал он.

Ранее Медведев возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политическое руководство страны. По его мнению, именно глава государства принимал решение о начале агрессии, даже при понимании роли США в этом вопросе.

Кризис в отношениях Москвы и Тбилиси начался после того, как в 2008 году Михаил Саакашвили принял решение о вводе войск в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Грузия в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией.