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22:04, 25 августа 2023Россия

Медведев возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии на Саакашвили

Медведев: ответственность за конфликт в Южной Осетии лежит на Саакашвили
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политическое руководство страны.

По мнению политика, именно глава государства принимал решение о начале агрессии, даже при понимании роли США в этом вопросе.

«Было видно, что он нестабилен психически, это тоже сказалось на том, что произошло», — заявил Медведев, отметив «раздутое самомнение» Саакашвили.

Ранее зампред Совбеза назвал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников причиной войны в стране в 2008 году. По мнению политика, безответственное поведение лидера государства под воздействием Запада спровоцировало конфликт 15 лет назад.

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    Марина Совина
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