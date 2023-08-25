Медведев возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии на Саакашвили

Медведев: ответственность за конфликт в Южной Осетии лежит на Саакашвили

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политическое руководство страны.

По мнению политика, именно глава государства принимал решение о начале агрессии, даже при понимании роли США в этом вопросе.

«Было видно, что он нестабилен психически, это тоже сказалось на том, что произошло», — заявил Медведев, отметив «раздутое самомнение» Саакашвили.

Ранее зампред Совбеза назвал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников причиной войны в стране в 2008 году. По мнению политика, безответственное поведение лидера государства под воздействием Запада спровоцировало конфликт 15 лет назад.

