Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны в Грузии в 2008 году

Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны РФ с Грузией в 2008 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников причиной войны в стране в 2008 году. Его статья опубликована на сайте aif.ru.

По мнению политика, безответственное поведение лидера государства под воздействием Запада спровоцировало конфликт 15 лет назад.

Медведев добавил, что российские войска в Грузии действовали в соответствии с Уставом ООН, полагая, что «время переговоров закончилось».

«Режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор. Мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней», — резюмировал зампред Совбеза.

Медведев также заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии.

