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00:25, 23 августа 2023Мир

Медведев призвал Запад перестать накалять обстановку в Грузии

Медведев: идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к РФ может быть реализована
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованнной в издании «Аргументы и факты».

По его словам, Москва не хочет повторения истории 2008 года. Он уточнил, что Россия готова решать проблемы за столом переговоров согласно Уставу ООН. «Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — подчеркнул он. Медведев призвал Запад перестать пытаться влиять на политику Грузии.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992—1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России.

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    Марина Совина
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