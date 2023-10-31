В Польше предрекли победу России в конфликте с Украиной

Журналист Onet Юраш: США заинтересованы в поражении Украины

С самого начала украинского конфликта западные страны были заинтересованы в поражении Киева. Победу России в материале для издания Onet предрек журналист из Польши Витольд Юраш.

«Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине», — высказался Юраш. По его мнению, отсутствие единогласной позиции в отношении помощи Киеву заставляет задуматься о том, что провал украинского контрнаступления является желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне.

Журналист считает, что в пользу такого сценария говорит тот факт, что Белый дом не выступал за поставку таких систем вооружений или такого их количества, чтобы это могло привести к поражению Вооруженных сил (ВС) России.

Желание некоторых стран, чтобы Москва потеряла лицо, противоречит самим основам мировой политики, поскольку Россия имеет слишком большой вес, также пишет Юраш. По его мнению, поражение ВС России в украинском конфликте невозможно.

Ранее аналитики The Wall Street Journal назвали условие для победы России в конфликте на Украине. Обозреватели газеты считают, что Москва одержит победу над Киевом в случае прекращения или приостановки американской военной помощи.