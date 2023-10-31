Россиян предупредили о риске начала новой эпидемии

Иммунолог Крючков: в долгосрочной перспективе вероятна эпидемия оспы обезьян

Если раньше передача оспы обезьян от человека человеку считалась маловероятной и неэффективной, то теперь инфекция уже преодолела этот барьер. В перспективе пары лет опасаться эпидемии нового вируса не стоит, но через какое-то время болезнь может распространиться в том числе и в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Раньше оспа обезьян считалась эндемической, она редко выходила за свои пределы в Африке, хотя периодически случались завозные вспышки. Также предполагалось, что передача от человека человеку неэффективна. Но теперь передача улучшилась, порог передачи от человека человеку для инфекции был преодолен», — сказал иммунолог.

Несмотря на то что, по его мнению, в перспективе ближайшей пары лет эпидемия маловероятна, она возможна в перспективе. На это указывает, в частности, высокая заболеваемость среди людей, что создает условия для ускоренной эволюции.

«Эта инфекция хороша тем, что она не воздушно-капельная. Но контактна, ее можно передать даже через кожные покровы. Тем не менее она не высокозаразная, необходим длительный, иногда травматичный контакт, так что это даже близко несопоставимо с коронавирусом», — заметил Крючков.

На данный момент, как объяснил иммунолог, происходит эволюция и дозревание инфекции, что в перспективе может быть чревато эпидемией. Несмотря на то что летальность при оказании медицинской помощи невысока, она может резко возрасти в случае массовой заболеваемости.

В июне этого года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Отмечалось, что оба зараженных были изолированы. Заболели мужчины в возрасте 43 и 29 лет.

В Таиланде отчитались более чем о 20 новых случаях оспы. Одному из пациентов помочь не удалось.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено 7 мая 2022 года британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ.

