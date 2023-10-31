Отельеров Турции раскритиковали за фразу «куда денутся эти русские»

АТОР: ожидания турецких отелей, повысивших цены для россиян, не оправдались

Отельеров на турецких курортах раскритиковали за повышение цен в летнем сезоне 2023, а также за фразу «куда денутся эти русские». Соответствующие слова гендиректора туроператора Loti Айдына Яшаяджака передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам главы Loti, представители турбизнеса Турции понадеялись, что россияне обязательно приедут на отдых в страну, несмотря на высокую стоимость жилья. Тем не менее их ожидания не оправдались, заметил Яшаяджак. «"Куда денутся эти русские, они обязательно приедут в Турцию" – подумали мы и подняли цены <...> В следующем сезоне важно произвести на туристов иное впечатление. Было бы намного лучше, если бы наши друзья-отельеры придерживались взвешенных и сбалансированных цен», — отметил он.

Яшаяджак подчеркнул, что недостаточно хотеть привлекать обеспеченных туристов — надо создавать уникальный турецкий люксовый турпродукт. «Отель может быть очень хорошим, но это снова ничего не значит, если турист остается в более низком классе обслуживания во время своего пути до отеля и аэропорта», — заключил эксперт.

Ранее россиянка отдохнула в Турции почти за 300 тысяч рублей и рассказала, что отпуск ее не впечатлил. Россиянка также возмутилась, что из-за большого количества людей на пляже и у бассейна ей ни разу за время отпуска не удалось занять два шезлонга рядом.