Россиянка описала отдых в Турции за 300 тысяч рублей фразой «могло быть и лучше»

Туристка из России пожаловалась на мешавший уснуть плач детей в отеле Турции

Россиянка отдохнула в Турции почти за 300 тысяч рублей и рассказала, что отдых ее не впечатлил. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница отметила, что шесть ночей в пятизвездочном отеле Фетхие в начале сентября обошлись ей в 270 тысяч рублей на двоих. «Мне понравилось, но могло быть и лучше», — такой фразой описала она поездку.

Читательница сайта добавила, что специально выбрала отель, разделенный на взрослую и детскую зоны. По факту выяснилось, что это относилось только к территории гостиницы, в итоге шум постоянно мешал ей уснуть. «Мне не удалось выспаться и отдохнуть от детского гама. В нашем номере со всех сторон были слышны крик и плач», — пожаловалась туристка.

Россиянка также возмутилась, что из-за большого количества людей на пляже и у бассейна ей ни разу за время отпуска не удалось занять два шезлонга рядом. «Ну что за битвы за лежаки? Я же не в Лазаревское (микрорайон Сочи — прим. "Ленты.ру") приехала!» — написала она. Еще гостью разочаровало море. «Дно в этих местах преимущественно песчаное, но вход в море каменистый. Это значит, что прозрачной воды вы не увидите и что босиком купаться — тоже не вариант», — пояснила она.

При этом туристка высоко оценила качество уборки номеров, вкус и разнообразие блюд, контингент гостей. «Было приятно слышать турецкую, английскую и немецкую речь. Удалось быстро переключиться на отдых», — заключила автор отзыва.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Турции и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Она обратила внимание, что некоторые города страны «заточены под европейцев», а у россиян там возникают трудности.