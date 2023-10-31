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07:28, 31 октября 2023Среда обитания

Оценен шанс покупательницы квартиры Зеленских разбогатеть

Политолог Галицкий: приобретение квартиры Зеленских не окупится

Приобретение квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены в Ялте не окупится. Шансы покупательницы объекта Ольги Липовецкой разбогатеть после победы на аукционе оценил политолог Михаэлис Галицкий, передает «Подмосковье сегодня».

Эксперт подтвердил, что бывший владелец играет важную роль, причем его репутация в данном случае неважна. Главное — громкое имя. Однако Липовецкая заплатила за квартиру украинского лидера слишком много. Галицкий добавил, что в России действия Зеленского не поддерживают, поэтому вряд ли найдется покупатели, готовый переплатить за его бывшее жилье.

«Любое имущество знаменитых людей в дальнейшем набирает в стоимости, но не настолько. Если бы итоговая цена была выше на пять миллионов от оценочной, квартиру можно было бы в дальнейшем перепродать дороже. Но новая владелица уже заплатила в два раза выше от стартового показателя, еще больше навряд ли кто-то выложит», — пояснил политолог.

Ранее Липовецкая назвала цель покупки бывшей квартиры Зеленских. Она заявила, что ее семья решила приобрести недвижимость из-за подходящего климата Ялты. В дальнейшем Ольга собирается использовать квартиру для собственного проживания.

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      Александра Качан
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