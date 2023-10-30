Новая владелица квартиры Зеленского назвала причину покупки

Владелица квартиры Зеленского в Ялте Липовецкая купила квартиру из-за климата

Новая владелица квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Ольга Липовецкая назвала причину покупки. Ее семья приобрела недвижимость в крымской Ялте из-за местного климата, об этом она сообщила Telegram-каналу Mash.

«Приобретали для себя, для семьи. Просто для детей, для климата», — заявила победительница аукциона. Она добавила, что не ожидала победить в торгах, так как на квартиру претендовали всего два участника. По словам Липовецкой, квартира украинского лидера не стоит повышенного внимания со стороны общественности и прессы, несмотря на личность предыдущего владельца.

30 октября прошел открытый аукцион, на котором была продана квартира Зеленских. Победившая на торгах Липовецкая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей — более ем на 20 миллионов больше стартовой цены. Позже муж Ольги назвал покупку счастливой случайностью.