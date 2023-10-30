Новые владельцы квартиры Зеленского назвали покупку счастливой случайностью

Новые владельцы квартиры Зеленского не знали, что она принадлежала президенту

Новые владельцы квартиры президента Украины Владимира Зеленского в крымской Ялте не знали, что в прошлом недвижимость принадлежала главе государства. Об этом муж победившей на аукционе Ольги Липовецкой Игорь рассказал «Известиям».

Иван назвал покупку счастливой случайностью и подчеркнул, что победа его жены на торгах не требует особого внимания со стороны. «Больше добавить нечего, ну повезло и все», — заявил он.

Ранее национализированную квартиру Зеленских продали на открытом аукционе, который состоялся 30 октября. Стартовая цена объекта составила 24,6 миллиона долларов, финальная — 44,3 миллиона. За право обладать объектом боролись два участника.

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать квартиру президента Украины в мае. Глава полуострова Сергей Аксенов объяснил такой шаг данным прежде обещанием, согласно которому он не намерен позволять «врагам России» зарабатывать в Крыму.