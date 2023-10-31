Пассажиры устроили скандал в аэропорту из-за трижды перенесенного рейса

Авиакомпания Emirates трижды перенесла вылет из Перта и разгневала пассажиров

Авиакомпания Emirates трижды перенесла вылет из австралийского города Перт и так разгневала пассажиров, что они устроили скандал в аэропорту. Подробностями поделился портал 6PR Perth.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в субботу, 28 октября, но сначала отправление отложили из-за технических неполадок. После трехчасового ожидания на борту путешественников попросили покинуть лайнер, вылет назначили на утро.

На следующий день рейс опять отменили из-за нехватки питания на борту. Не уточняется, с чем была связана третья задержка, однако известно, что ситуация затронула около 300 пассажиров, некоторым семьями пришлось провести в терминале 16 часов.

Разговор возмущенных клиентов с сотрудником Emirates попал на видео. На ролике показано, как разгневанные люди требуют четко сказать им, когда они смогут улететь. «Кто-то должен дать нам ответы, почему?» — говорит один мужчина. «Знаешь, сколько мы за это заплатили? Тысячи и тысячи долларов», — заявляет другой пассажир.

Однако в комментариях порталу многие поддержали работников Emirates. «Возьмите себя в руки. Бедный чертов персонал ничего не может с этим поделать», — написал один из пользователей.

Ранее пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился перед полетом из-за задержки вылета и внезапно напал на бортпроводника в салоне. Мужчину сняли с рейса и взяли его под стражу.