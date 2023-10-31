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15:41, 31 октября 2023Культура

Пересильд рассказала об изменениях в жизни после «Вызова»

Актриса Пересильд рассказала об изменениях в жизни после съемок в «Вызове»

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала об изменениях в жизни после участия в фильме режиссера Клима Шипенко «Вызов», который частично был снят в космосе. Об этом она рассказала РБК.

Актриса отметила, что после возвращения на Землю она осознала, что ее жизнь уже не будет прежней, так как «глубоко в душе» у нее произошли изменения. «Когда ты видишь эту планету, то понимаешь, как часто наши действия кажутся мелкими, глупыми. Например, когда мы обижаемся на кого-то, делаем больно. В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно. Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности», — сказала Пересильд.

Она также подчеркнула, что после приземления почувствовала, что все вокруг «хрупкое и нужно быть более бережными».

Ранее единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина высказалась об участии во второй части фильма «Вызов». Кикина призналась, что могла бы сняться в проекте, если бы это не помешало ее основной деятельности.

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      Варвара Кошечкина
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