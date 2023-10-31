Космонавт Кикина высказалась об участии во второй части фильма «Вызов»

Космонавт Кикина заявила, что была бы не против сняться во второй части «Вызова»

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина высказалась об участии во второй части фильма «Вызов». Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

Кикина призналась, что могла бы сняться в проекте, если бы это не помешало ее основной деятельности. «Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа», — подчеркнула космонавт.

Незадолго до этого Кикина сообщила, что политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции (МКС).

В мае этого года режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» Клим Шипенко высказался о съемках второй части проекта.