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05:28, 3 апреля 2023Наука и техника

Российская женщина-космонавт рассказала о влиянии политики на работу МКС

Космонавт Кикина: политическая обстановка никак не повлияла на работу МКС
Анна Кикина

Анна Кикина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина сообщила, что политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции (МКС). Ее слова приводит РИА Новости.

«На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Кикина начнет послеполетную реабилитацию в США после полета на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. Реабилитация пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне силами российских врачей Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В марте Управление директора национальной разведки США заявило, что Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции, введенные из-за специальной военной операции.

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Марина Совина
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