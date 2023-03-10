Разведка США оценила «угрозу» России в космосе

Разведка США: Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе

Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции, введенные из-за специальной военной операции (СВО). Такая оценка «угрозы» приводится в отчете Управления директора национальной разведки США, сообщает SpaceNews.

В документе утверждается, что финансирование космических программ в России сталкивается с внутрибюджетной конкуренцией с различными отраслями промышленности.

Приоритетами Москвы в области космической политики, согласно отчету разведки США, являются интеграция услуг космической связи, геопозиционирования, геолокации и дистанционного зондирования в военные системы. Утверждается, что Россия способна использовать свои гражданские и коммерческие спутники в дополнение к военным возможностям.

Согласно прогнозу разведки США, в долгосрочной перспективе Китай может занять лидирующие позиции в мировой космонавтике, вытеснив Соединенные Штаты. По оценке американских аналитиков, уже к 2045 году в области космических возможностей Пекин может догнать или превзойти США.

В июне 2021 года командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал о разработке космического оружия в России и Китае.