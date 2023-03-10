Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 10 марта 2023Наука и техника

Разведка США оценила «угрозу» России в космосе

Разведка США: Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе

Фото: NASA / Unsplash

Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции, введенные из-за специальной военной операции (СВО). Такая оценка «угрозы» приводится в отчете Управления директора национальной разведки США, сообщает SpaceNews.

В документе утверждается, что финансирование космических программ в России сталкивается с внутрибюджетной конкуренцией с различными отраслями промышленности.

Приоритетами Москвы в области космической политики, согласно отчету разведки США, являются интеграция услуг космической связи, геопозиционирования, геолокации и дистанционного зондирования в военные системы. Утверждается, что Россия способна использовать свои гражданские и коммерческие спутники в дополнение к военным возможностям.

Материалы по теме:
Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Русский могильщикРоссийские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
23 апреля 2018
Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Не прощай их, ЮраКак «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
14 марта 2019

Согласно прогнозу разведки США, в долгосрочной перспективе Китай может занять лидирующие позиции в мировой космонавтике, вытеснив Соединенные Штаты. По оценке американских аналитиков, уже к 2045 году в области космических возможностей Пекин может догнать или превзойти США.

В июне 2021 года командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал о разработке космического оружия в России и Китае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
США призвали мировых трейдеров не бояться торговать российской нефтью
Глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения
В Турции произошло землетрясение
Полянский назвал цель распространения западной версии по «Северным потокам»
Разведка США оценила «угрозу» России в космосе
Российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ
В России начнут массово создавать площадки для собак
Ряд западных стран отказались работать с резолюцией России по «Северному потоку»
Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.