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01:41, 8 марта 2023Наука и техника

Российская женщина-космонавт начнет послеполетную реабилитацию в США

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Кикина начнет послеполетную реабилитацию в США
Анна Кикина

Анна Кикина. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Кикина начнет послеполетную реабилитацию в США после полета на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

Реабилитация пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне силами российских врачей Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Основной этап начнется после возвращения Кикиной в Россию, добавили в «Роскосмосе».

Корабль компании SpaceX Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит российская женщина-космонавт, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 9 марта, уточняется в отчете госкорпорации от 6 марта.

3 марта корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым, который сменит Кикину, пристыковался к МКС. Кроме россиянина, на борту корабля находились американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

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Марина Совина
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