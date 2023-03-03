Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

НАСА: корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Кроме россиянина, на борту корабля находятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Стыковка состоялась в 09:43 по московскому времени. Примерно через четыре часа космонавт и астронавты перейдут на станцию.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с Федяевым на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США) 2 марта в 08:34 по московскому времени.

В конце февраля НАСА перенесло запуск корабля к МКС.

В том же месяце исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев объяснил отказ от размещения экипажа неисправного российского космического корабля «Союза МС 22» на Crew Dragon возможностью появления дополнительных рисков.