В США стартовал корабль Crew Dragon с российским космонавтом

НАСА: с мыса Канаверал стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту. Об этом сообщает НАСА.

Пуск состоялся 2 марта в 08:34 по московскому времени. Кроме россиянина, на борту корабля находятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Стыковка Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) намечена на 3 марта в 09:17 по московскому времени.

В конце февраля НАСА перенесло запуск корабля к МКС.

В том же месяце исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев объяснил отказ от размещения экипажа неисправного российского космического корабля «Союза МС 22» на Crew Dragon возможностью появления дополнительных рисков.