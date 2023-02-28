Crew Dragon с российским космонавтом запустят в марте

НАСА планирует запустить пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом 2 марта

Ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого будет космонавт госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федяев, планируют запустить к Международной космической станции (МКС) 2 марта. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

Отмечается, что НАСА и компания SpaceX откажутся от запуска 28 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Следующая попытка будет предпринята 2 марта в 00:34 по времени Восточного побережья США (08:34 мск).

Запуск с мыса Канаверал в понедельник отменили «из-за технической проблемы». Отсчет времени перед стартом прекратили за несколько минут до включения двигателей.

В январе стало известно, что НАСА и «Роскосмос» договорились о замене в случае необходимости эвакуации экипажа МКС российского корабля «Союз МС-22» на американский Crew Dragon.

В том же месяце астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади рассказал, что Андрей Федяев завершил тренировку на базе компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии в рамках подготовки к полету на Crew Dragon.