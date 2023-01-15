Российский космонавт завершил тренировки для полета на МКС на базе SpaceX

Российский космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX для полета на МКС

Российский космонавт Андрей Федяев завершил тренировку на базе компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на другого члена экипажа, астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.

По его словам, экипаж Crew-6 завершил свою последнюю неделю тренировок в SpaceX. Теперь Федяеву, Аль-Нейади и двум другим членам экипажа, астронавтам NASA Стивену Боуэну и Вуди Хобургу предстоит отправиться в Космический центр имени Джонсона в Техасе.

Ранее НАСА сообщила, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической стации (МКС) в феврале 2023 года. Старт ракеты Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.