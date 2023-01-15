Российский космонавт завершил тренировки для полета на МКС на базе SpaceX
Российский космонавт Андрей Федяев завершил тренировку на базе компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на другого члена экипажа, астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.
По его словам, экипаж Crew-6 завершил свою последнюю неделю тренировок в SpaceX. Теперь Федяеву, Аль-Нейади и двум другим членам экипажа, астронавтам NASA Стивену Боуэну и Вуди Хобургу предстоит отправиться в Космический центр имени Джонсона в Техасе.
Ранее НАСА сообщила, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической стации (МКС) в феврале 2023 года. Старт ракеты Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.