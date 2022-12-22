НАСА назвало срок полета Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

В НАСА сообщили, что российский космонавт отправится на Crew Dragon к МКС в феврале

Российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической стации (МКС) в феврале 2023 года. Срок полета россиянина назвало НАСА, сообщает РИА Новости.

«Самая ранняя дата запуска экипажа миссии Crew-6... середина февраля 2023 года», — заявило американское космическое агентство.

Отмечается, что старт ракеты Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Кроме российского космонавта, на МКС отправятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также арабский астронавт Султан аль-Нейади.

В октябре к МКС отправился Crew Dragon, на борту которого находилась россиянка Анна Кикина.

В августе исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил, что опыт перекрестных полетов, в рамках которых российские космонавты летают к МКС на американских кораблях, а американские астронавты — на российских «Союз МС», может быть продлен, если результат первых трех полетов будет положительным.

