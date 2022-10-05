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Crew Dragon с россиянкой в экипаже подготовили к запуску

В США подготовили к запуску корабль Crew Dragon, который доставит на МКС Анну Кикину

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, на котором отправится на Международную космическую станцию (МКС) россиянка Анна Кикина, полностью готов к запуску. Об этом ТАСС сообщил инженер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джон Пози.

Он отметил, что получивший название Endurance корабль уже доставлял на МКС астронавтов в рамках миссии Crew-3. «Для него это будет уже второй полет», — сказал Пози. Он уточнил, что с момента возвращения корабля на Землю его конструкция не претерпела значительных доработок.

«Мы лишь планово заменили ряд элементов — такие как теплозащитный экран, ряд элементов обшивки. Кроме того, мы заменили некоторое оборудование, установив последние модификации», — сообщил инженер.

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Пози подчеркнул, что специалисты НАСА придерживаются процедуры подготовки к запуску, досконально проверяя все системы корабля. «Беспокоиться не о чем — корабль в отличном состоянии. Он готов к полету», — сказал он. Представитель НАСА отметил, что в ходе проверок за несколько дней до запуска инженеры управления выявили утечку в бортовой системе пожаротушения корабля. По его словам, утечка «была исправлена».

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили, что государства-участники проекта МКС одобрили полет космонавта Кикиной на корабле Crew Dragon.

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Даниил Иринин
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