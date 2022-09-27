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Участники проекта МКС одобрили полет Кикиной на Crew Dragon

«Роскосмос»: участники проекта МКС одобрили полет россиянки Кикиной на корабле Crew Dragon

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Государства-участники проекта Международной космической станции (МКС) одобрили полет российского космонавта Анны Кикиной на космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде планируется не ранее 3 октября 2022 года в 19:46 по московскому времени», — отмечает госкорпорация.

В сентябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщил о прибытии на космодром Байконур в Казахстане делегации НАСА для первого перекрестного полета на космическом корабле «Союз МС».

В апреле издание ArsTechnica сообщало, что НАСА хотело бы продолжить полеты на российских космических кораблях «Союз» к МКС американских и европейских астронавтов.

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Иван Потапов
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