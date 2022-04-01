В США заявили о желании продолжить полеты на российских «Союзах»

В ArsTechnica заявили, что в НАСА хотели бы отправлять астронавтов на «Союзе» к МКС

НАСА хотело бы продолжить полеты на российских космических кораблях «Союз» к Международной космической станции (МКС) американских и европейских астронавтов, пишет издание ArsTechnica.

«В то время как НАСА теперь имеет доступ к космическому кораблю SpaceX Crew Dragon, который обладает более чем достаточной вместимостью для удовлетворения потребностей в пилотируемых полетах в космос для США и Европы, с точки зрения ротации НАСА хотело бы отправлять астронавтов на "Союзе"», — говорится в публикации.

Согласно изданию, таким образом будет гарантировано, что «на борту [МКС] будет американский или европейский астронавт, который всегда будет присматривать за западной половиной космической станции».

ArsTechnica напоминает, что первым российским космонавтом, который может отправиться на Crew Dragon к МКС, является Анна Кикина. Взамен на «Союзе» к МКС должен отправиться американец Франсиско Рубио. Дальнейшие перспективы перекрестных полетов, согласно изданию, будут зависеть от ситуации на Украине.

В декабре 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина.

В октябре того же года издание SpaceNews заметило, что первой миссией космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту может стать Crew-5, запланированная на вторую половину 2022 года.