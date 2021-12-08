Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский космонавт полетит на Crew Dragon

Рогозин: на Crew Dragon в 2022 году может полететь космонавт Анна Кикина

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

«Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов», — заявил Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией (МКС).

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что соответствующее решение уже принято.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Crew Dragon. Члены российского отряда космонавтов начали ознакомление с операциями на корабле компании SpaceX.

В ноябре глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что НАСА одобрило идею перекрестных полетов с Россией.

В октябре в публикации SpaceNews прокомментировали слова Дмитрия Рогозина о полетах российских экипажей на Crew Dragon. Издание отметило, что российские космонавты могут полететь на американском корабле в рамках миссии Crew 5 во второй половине 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину
В «Яндексе» объяснили рост цен на такси
Видео на YouTube назвали угрозой для человечества
Российский фондовый рынок рухнул
Жадный пеликан поймал слишком большого карася и подавился
Бывшая супруга Градского наняла адвокатов для борьбы за его наследство
МИД России исключил запуск «Северного потока-2» раньше весны
Российский космонавт полетит на Crew Dragon
Во Франции нашли существующую два века тайную организацию
Реакция Карлсена на грубую ошибку Непомнящего попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter