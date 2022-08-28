В «Роскосмосе» допустили продолжение перекрестных полетов

В госкорпорации «Роскосмос» допустили продолжение перекрестных полетов на МКС

Опыт перекрестных полетов, в рамках которых российские космонавты летают к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях, а американские астронавты – на российских «Союзах», может быть продлен, если результат первых трех полетов будет положительным. Продолжение полетов допустил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Если опыт реализации будет положительным, то будем продолжать дальше», — сообщил он на пресс-конференции в агентстве.

Крикалев подчеркнул, что соглашение о перекрестных полетах подписали, чтобы повысить устойчивость к возможным нештатным ситуациям. Он отметил, что без перекрестных полетов перенос запуска российского или американского корабля может привести к отсутствию представителей этих стран на МКС. «Чтобы гарантировать присутствие хотя бы одного из наших партнеров на своем сегменте, мы приняли такое решение [о перекрестных полетах]. Тогда, если возникает такая ситуация, то хотя бы один член экипажа стран-партнеров будет находиться на своем сегменте», — уточнил он.

Ранее стало известно, что запуск американского космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября 2022 года.

В декабре 2021 года глава американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило идею перекрестных полетов.