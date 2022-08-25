Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа дата полета Кикиной на Crew Dragon

«Роскосмос»: Анна Кикина полетит к МКС на Crew Dragon 3 октября

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября 2022 года. О планируемом запуске к Международной космической станции (МКС) сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания SpaceX определили дату запуска миссии Crew5. «Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — отметили в сообщении.

Пуск планируют в рамках перекрестных полетов госкорпорации «Роскосмос» и НАСА. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon произведут из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. В экипаж войдут Анна Кикина, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина сообщили, что российских космонавтов Анну Кикину и Андрея Федяева признали годными к полету на Crew Dragon к Международной космической станции.

В июле стало известно, что Анна Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки к полету на Crew Dragon.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве
Пропавший с дома в Петербурге старинный витраж нашли на помойке
В РПЦ задумались о правилах изгнания бесов
Туристка на скутере на огромной скорости упала с высокого обрыва на глазах семьи
Названа дата полета Кикиной на Crew Dragon
В ООН призвали стороны конфликта на Украине обеспечить безопасность гражданских
Артемий Лебедев сообщил о своей болезни
В России заявили о скрываемом США объеме средств для ядерного оружия
Незнакомец оскорбил мать при детях с призывом «заклеить рот и никогда не есть»
Священник призвал родителей не нагружать детей кружками и секциями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.