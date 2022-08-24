Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российских космонавтов признали годными к полету на Crew Dragon

Российских космонавтов Кикину и Федяева признали годными к полету на Crew Dragon
Анна Кикина

Анна Кикина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Анну Кикину и Андрея Федяева годными к полету на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, передает ТАСС.

«Допуск получили космонавты "Роскосмоса" Анна Кикина и Андрей Федяев, которые в рамках соглашения о перекрестных полетах отправятся на МКС в составе экипажей американских кораблей Crew Dragon», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные члены экипажа долговременной экспедиции МКС-68, которые отправятся на МКС в сентябре, также признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

В июле в ЦПК сообщили, что Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки к полету на Crew Dragon.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали, что отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на Crew Dragon или Starliner.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью
Россиянам рассказали о секретах выгодной ипотеки
Описано будущее «Яндекса» после перехода новостного агрегатора к VK
Украинский боец UFC провалил допинг-тест
Захарова уличила Польшу в отказе от евросолидарности
Россияне массово заинтересовались переездом в одну пляжную страну
В Запорожье погиб глава администрации Михайловки
В Подмосковье избили приехавших на пожар полицейских
Российских космонавтов признали годными к полету на Crew Dragon
Названа возможная причина срыва четырех барж с якоря на Сахалине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.