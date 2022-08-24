Российских космонавтов признали годными к полету на Crew Dragon

Российских космонавтов Кикину и Федяева признали годными к полету на Crew Dragon

Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Анну Кикину и Андрея Федяева годными к полету на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, передает ТАСС.

«Допуск получили космонавты "Роскосмоса" Анна Кикина и Андрей Федяев, которые в рамках соглашения о перекрестных полетах отправятся на МКС в составе экипажей американских кораблей Crew Dragon», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные члены экипажа долговременной экспедиции МКС-68, которые отправятся на МКС в сентябре, также признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

В июле в ЦПК сообщили, что Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки к полету на Crew Dragon.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали, что отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на Crew Dragon или Starliner.