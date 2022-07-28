Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Роскосмос» сравнил выгоду от полетов на «Союзе МС» и Crew Dragon

«Роскосмос»: летать выгоднее на «Союзе МС», чем на Crew Dragon или Starliner

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на американских Crew Dragon или Starliner. О сравнении стоимости полетов на различных космических транспортных системах рассказали ТАСС во входящей в «Роскосмос» организации «Агат».

Там отметили, что цена пуска Starliner составляет 345 миллионов долларов, а Crew Dragon — 210 миллионов. Учитывая, что экипаж каждого космического корабля составляет четыре человека, стоимость полета одного человека на первом изделии составит 87 миллионов долларов, а на втором — 53 миллиона.

«Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры», — заявили а «Агате».

Материалы по теме:
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКСРоссия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
30 мая 2020
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

В организации добавили, что затраты на запуск космонавтов на перспективном космическом корабле «Орел» будут снижены.

В марте Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян, поэтому российский пилотируемый космический корабль оказывается дешевле американского Crew Dragon.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву
Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем
Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество
Рената Литвинова порадовала фанатов снимком в облегающем комбинезоне
Черноморский флот завоевал господство в Азовском море
Самый богатый человек Украины потерял более половины своего состояния
Apple изобрела перчатку виртуальной реальности
Володин привел подробности о рассмотрении проекта о запрете пропаганды ЛГБТ
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
В Госдуме предостерегли украинскую армию от контрнаступления на Херсон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.