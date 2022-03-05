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Рогозин рассказал о невысокой внутренней цене «Союз МС»

Рогозин заявил, что цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян, поэтому российский пилотируемый космический корабль оказывается дешевле американского Crew Dragon, рассказал гендиректор «Роскосмоса» в Telegram.

«Crew Dragon оказался значительно выгоднее "Союза МС"? Автор опять перепутал прямой угол с температурой закипания воды, сравнив коммерческую услугу Роскосмоса с внутренней ценой. Естественно, цена кресла в корабле "Союз МС" намного ниже цены в Crew Dragon», — написал руководитель.

Рогозин добавил, что «Союз МС» достигает Международной космической станции (МКС) быстрее, чем Crew Dragon. «Да и туалет у нас в отдельном бытовом отсеке, а не над головой астронавтов за ширмочкой», — уточнил гендиректор.

Ранее издание SpaceNews заметило, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon оказался для НАСА значительно выгоднее российского «Союз МС». В публикации отмечается, что обычно за один полет американский космический корабль переносит четырех астронавтов. Если это так, то стоимость перевозки одного человека на Crew Dragon составляет 64,7 миллиона долларов, тогда как ранее НАСА платило «Роскосмосу» за доставку на «Союз МС» к МКС одного астронавта по 90 миллионов долларов.

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Иван Потапов
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