Crew Dragon оказался значительно выгоднее «Союз МС»

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon оказался для НАСА значительно выгоднее российского «Союз МС», пишет SpaceNews.

Согласно изданию, НАСА заказало у компании SpaceX еще три миссии Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) на общую сумму 776 миллионов долларов.

В публикации отмечается, что обычно за один полет американский космический корабль переносит четырех астронавтов. Если это так, то стоимость перевозки одного человека на Crew Dragon составляет 64,7 миллиона долларов, тогда как ранее НАСА платило «Роскосмосу» за доставку на «Союз МС» к МКС одного астронавта по 90 миллионов долларов.

Издание допускает, что заказ у SpaceX дополнительных миссий Crew Dragon к МКС связан с задержками в разработке компанией Boeing пилотируемого космического корабля Starliner.

Ранее США и Евросоюз из-за российской спецоперации в Донбассе ввели санкции в отношении «Роскосмоса», на что госкорпорация ответила своими ограничениями.