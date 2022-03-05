Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Crew Dragon оказался значительно выгоднее «Союз МС»

НАСА заказало у компании SpaceX еще три миссии Crew Dragon к МКС

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon оказался для НАСА значительно выгоднее российского «Союз МС», пишет SpaceNews.

Согласно изданию, НАСА заказало у компании SpaceX еще три миссии Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) на общую сумму 776 миллионов долларов.

В публикации отмечается, что обычно за один полет американский космический корабль переносит четырех астронавтов. Если это так, то стоимость перевозки одного человека на Crew Dragon составляет 64,7 миллиона долларов, тогда как ранее НАСА платило «Роскосмосу» за доставку на «Союз МС» к МКС одного астронавта по 90 миллионов долларов.

Издание допускает, что заказ у SpaceX дополнительных миссий Crew Dragon к МКС связан с задержками в разработке компанией Boeing пилотируемого космического корабля Starliner.

Ранее США и Евросоюз из-за российской спецоперации в Донбассе ввели санкции в отношении «Роскосмоса», на что госкорпорация ответила своими ограничениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.