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11:37, 18 января 2023Наука и техника

НАСА и «Роскосмос» договорились о замене «Союза» на Crew Dragon

НАСА и «Роскосмос» договорились о замене при эвакуации «Союза» на Crew Dragon

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

НАСА и «Роскосмос» договорились о замене в случае необходимости эвакуации экипажа Международной космической станции (МКС) российского корабля «Союз МС-22» на американский Crew Dragon. Заявление представителя космического агентства США Дины Контелл передает РИА Новости.

По ее словам, с этой целью на американском космическом корабле будет оборудовано пятое место.

«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», — сказала представитель НАСА.

Контелл подчеркнула, что переоборудование американского корабля под пять мест является запасным вариантом на случай возникновения непредвиденных обстоятельств на МКС. Представитель добавила, что подобный подход одобрили НАСА и «Роскосмос».

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В январе гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.

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